I benzinai si piegano al governo. Stop al secondo giorno di sciopero

Un solo giorno di mobilitazione per tutte le sigle

Fegica e Figisc/Anisa hanno revocato il secondo giorno di sciopero dei benzinai, dopo che ieri Faib Confesercenti aveva gia' deciso in questo senso. In una nota diffusa al termine di un nuovo incontro al Mimit, le due organizzazioni dei gestori sottolineano tuttavia che restano molte criticita' e che la decisione e' stata presa per favorire i cittadini. I distributori riapriranno quindi gia' da questa sera.