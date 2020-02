I Boy Scout vanno in bancarotta.Abusi sessuali sui minori,12mila casi dal 1944

Incredibile ma vero, i boy scout sono in bancarotta. Più di 12.000 membri a partire dal 1944 hanno fatto causa all'associazione per abusi sessuali, con richieste di maxi risarcimenti e inevitabilmente c'è stato il crac. I Boy Scouts of America hanno presentato domanda di bancarotta, a causa delle numerose richieste di risarcimento presentate da ex membri del gruppo giovanile rimasti vittime di abusi sessuali. L'organizzazione ha dichiarato di volere istituire un fondo di compensazione. L'avvocato delle vittime Jeff Anderson lo scorso anno ha denunciato che piu' di 12.000 membri dei Boy Scout sarebbero stati oggetto di abusi sessuali a partire dal 1944. Lo scandalo era esploso per la prima volta in un caso giudiziario del 2012. Fondati nel 1910, i Boy Scouts of America hanno circa 2,2 milioni di membri tra i 5 e i 21 anni, secondo l'organizzazione.