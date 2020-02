I chicchi di caffè Nespresso di George Clooney:"Li raccolgono i bambini"

Nespresso accusata di sfruttamento del lavoro minorile in Guatemala

La rivelazione del presunto lavoro minorile utilizzato dall'azienda svizzera arriva da un'inchiesta della britannica Channel 4 che andrà in onda lunedì alle 20 ora inglese. La replica dell'attore: "Bisogna lavorare per migliorare"

L' ambasciatore del marchio Nespresso George Clooney non ha impiegato molto a farsi avanti per affrontare le indagini che collegavano il marchio del caffè al lavoro minorile nelle loro fattorie.

Le notizie su Nespresso sono state svelate dal programma britannico Dispatches di Channel 4, noto per indagare su questioni relative a società, politica, salute, attualità internazionale e ambiente. Clooney ha dichiarato di essere "sorpreso e rattristato" nel leggere la storia che è stata riportata da Anthony Barnett di Dispatches. I giornalisti del cluster di Channel 4 hanno avuto accesso alle fattorie in Guatemala, che è il decimo produttore mondiale di caffè. Dopo aver dato accesso ad alcune delle fattorie remote, i rapporti hanno riferito di aver visto lavorare bambini. Tuttavia, Nespresso afferma di ricevere eticamente tutte le materie prime.

L'attore e imprenditore statunitense George Timothy Clooney, ha cosi replicato al report di Dispatches

"Essendo cresciuto lavorando in una fattoria del tabacco da quando avevo 12 anni, sono unicamente consapevole delle complesse questioni relative all'agricoltura e al lavoro minorile", ha affermato Clooney in una dichiarazione rilasciata a Deadline. “Ecco perché sono entrato a far parte del comitato consultivo per la sostenibilità di Nespresso sette anni fa insieme alla Rainforest Alliance, al Fair Trade International e alla Fair Labour Association, tra gli altri, con l'obiettivo allora, come rimane ancora oggi per migliorare la vita degli agricoltori. ”

Clooney ha aggiunto: “Chiaramente questo consiglio e questa società hanno ancora del lavoro da fare. E quel lavoro sarà fatto. Spero che questo giornalista continuerà a indagare su queste condizioni e riferire accuratamente se non migliorano ".