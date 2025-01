I genitori di Cecilia Sala chiedono il silenzio stampa: “Siamo in una fase molto delicata”

Cecilia Sala, i genitori invocano il silenzio stampa: “Fase delicata”

I genitori di Cecilia Sala reclusa in Iran chiedono il silenzio stampa per evitare di complicare l'evoluzione della vicenda. "La fase a cui siamo arrivati - si legge nel messaggio - è molto delicata e la sensazione è che il grande dibattito mediatico su ciò che si può o si dovrebbe fare rischi di allungare i tempi e di rendere più complicata e lontana una soluzione.

Per questo abbiamo deciso di astenerci da commenti e dichiarazioni e ci appelliamo agli organi di informazione chiedendo il silenzio stampa. Saremo grati per il senso di responsabilità che ognuno vorrà mostrare nell'evitare di divulgare notizie sensibili e delicate". È in corso un'interlocuzione tra il governo italiano e le autorità statunitensi sulla vicenda, si apprende da fonti informate.