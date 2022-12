Il divorzio con la poetessa di Napoli. L'ultimo mistero sul deputato Soumahoro

Soumahoro, il giallo del divorzio. La rabbia della ex compagna

Il caso Soumahoro si arricchisce di un nuovo capitolo. Attorno al deputato di Sinistra Italiana e Verdi, coinvolto nello scandalo delle coop di famiglia, adesso aleggia un nuovo mistero, relativo - si legge su La Verità - al suo matrimonio nel 2008 con una poetessa napoletana. E' giallo sul divorzio tra i due. La donna in questione sostiene che i due siano separati, ma alcune fonti de La Verità rivelano che sarebbero ancora sposati.

Dafne, la ex compagna di Soumahoro risponde stizzita: "Non voglio entrarci in questa vicenda in alcun modo". L'ennesimo mistero sulla storia del deputato eletto con Sinistra Italiana e Verdi, partito da una baraccopoli nel foggiano e arrivato fino al Parlamento. Troppe cose ancora non tornano, dalla provenienza dei soldi per l'acquisto di una villa da 450mila euro, al fatto che non sapesse nulla delle condizioni di degrado della coop gestita dai suoi familiari. E ora anche il mistero sul divorzio con la poetessa napoletana.