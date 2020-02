il papa annulla la visita con i sacerdoti di roma per lieve malattia

Lieve indisposizione, il Papa continua la sua attività in Vaticano

Francesco ha celebrato la messa a Santa Marta e continua le udienze programmate ma non partecipa all'incontro in Laterano con il clero della diocesi di Roma

Un’agenda cambiata per cautela a causa di una “lieve indisposizione”. È quello che ha indotto il Papa a non recarsi stamattina in Laterano per la liturgia penitenziale con il Clero romano. Lo ha comunicato questa mattina il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che rispondendo alle domande dei giornalisti ha detto che Francesco “ha preferito restare negli ambienti vicini a Santa Marta” e che “gli altri impegni procedono regolarmente”.

In effetti stamattina, il Papa aveva presieduto la Messa a Casa Santa Marta e poco più tardi ha accolto in udienza i membri del “Global Catholic Climate Movement”, un organismo che collabora con la Chiesa per una maggiore tutela della Casa comune, ispirato dai valori della Laudato si’.