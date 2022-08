Il personale no vax potrà tornare a scuola dal 1° settembre

Scuola, riammessi i No Vax

Dal prossimo 1° settembre torneranno a scuola docenti e personale no vax. Decadranno, infatti, gli obblighi di vaccinazione per tutti i dipendenti del settore pubblico, compresi quindi insegnanti e personale ausiliario. Chiunque abbia deciso di non ricevere il vaccino, dunque, potrà ora tornare a esercitare la propria professione. La disposizione emerge da una nota per le misure standard di prevenzione anti-Covid inviata dal ministero dell'Istruzione a tutti gli istituti scolastici nella giornata di venerdì 19 agosto.

Secondo quanto riporta Il Messaggero le nuove norme per il personale saranno in vigore dal 1° settembre, in attesa di riaccogliere gli studenti il 15 del mese. Si basa sulle linee guida già dettate dall'Iss all'inizio di agosto. Tra queste bisogna ricordare che non si può entrare in classe se si hanno sintomi influenzali, come febbre, tosse o altri eventi. L'obbligo vaccinale, invece, faceva riferimento a una situazione emergenziale che decadrà il prossimo 31 agosto.