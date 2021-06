Immunità di gregge a fine estate? Dura, uno su quattro non si vaccina

"Immunità di gregge entro la fine dell'estate? I numeri dicono che la progressione e' questa. Ma accanto alla logica dell'algebra c'e' la volonta' dei cittadini. Noi abbiamo il dovere di creare un clima positivo attorno alla vaccinazione. Dobbiamo fare comprendere a tutti che cio' che arrivera' dopo l'estate deve essere una vita sociale normale, una economica più forte e la possibilita' di tornare gradualmente a quella di ogni giorno". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, alla kermesse allo Spasimo di Palermo. L'assessore ha "ringraziato i tantissimi giovani che stanno lavorando per l'emergenza Coronavirus in Sicilia".

Un italiano su 4 ancora non si vaccina

La realtà, però secondo Il Fatto Quotidiano, sarebbe diversa, visto che mediamente in Italia circa una persona su quattro non ha ancora aderito alla campagna vaccinale. E a questo punto, è anche possibile che non lo faccia più. "Eclatante il dato della Campania, dove non si è prenotato quasi il 29% della popolazione vaccinabile. Ma da Nord a Sud le percentuali non si discostano granché. In Piemonte un milione di persone, oltre il 20%, non ha ancora prenotato la prima dose", scrive Il Fatto.

L'immunità di gregge si allontana

Nel calcolo delle persone ancora senza copertura entrano gli over 80 (il 7,79% del totale), i cittadini tra i 70 e i 79 anni (13,51%), la fascia 60-69 (20,20%). In Campania, dove mancano all’appello quasi 1,5 milioni di persone, un caso emblematico è quello del capoluogo regionale. “Da domenica (oggi, ndr) abbiamo terminato le prenotazioni”, ha detto il direttore generale dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva. "In pratica sono ancora tanti a non essersi prenotati", conclude il Fatto. E l'immunità di gregge si allontana.