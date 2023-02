In missione a New York: ecco il Piemonte dell'innovazione

Business, investimento e opportunità: la missione istituzionale della Regione Piemonte

Opportunità di business e investimento sono stati al centro della missione istituzionale ed economica promossa dalla Regione Piemonte e organizzata da Ceipiemonte dal 23 al 26 gennaio a New York a seguito del passaggio di consegne tra Lake Placid e Torino per le Universiadi 2025.

La missione ha visto due importanti eventi di promozione territoriale in cui il Piemonte è stato assoluto protagonista che hanno radunato la business community internazionale di New York e una densa agenda di appuntamenti con aziende interessate a investire in Piemonte, fondi di investimento che hanno potuto approfondire l’ecosistema economico e produttivo del territorio e start-up che guardano al Piemonte come meta ideale di crescita di competenze e innovazione.

“Le sinergie create nel corso di questa missione, che vanno a consolidare rapporti già instaurati e a crearne di nuovi, non sono narrazioni retoriche prive di ricadute. Se una giovane azienda innovativa come Electra Vehicles ha deciso di investire in Piemonte e assumere 50 giovani professionisti è merito del ruolo di facilitazione svolto da Ceip. Nel corso di questi incontri a New York abbiamo portato a casa importanti successi che si tradurranno in posti di lavoro e investimenti” – ha affermato l’Assessore regionale all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca.

“Gli Stati Uniti sono la prima nazione per investimenti nella nostra regione, un’impresa estera su quattro presenti in Piemonte proviene dagli USA - ha dichiarato Dario Peirone, Presidente di Ceipiemonte - Aerospazio, meccatronica, ICT, scienze della vita, automotive e molto altro. Il Piemonte offre un bacino di alte competenze e tecnologie sempre all’avanguardia e ad alto valore aggiunto combinate con una proposta localizzativa e possibilità di investimento e partenariato uniche. Queste sono le carte vincenti che ci hanno permesso in questa settimana di gettare le basi per