Inchiesta Venezia, Brugnaro a Boraso: "Dicono che chiedi soldi, così rischi"

Inchiesta Venezia, le intercettazioni di Brugnaro-Boraso

Nuovo scandalo corruzione, questa volta dopo la Regione Liguria tocca al Comune di Venezia: indagato per corruzione il sindaco Luigi Brugnaro e per lo stesso reato sono finiti in carcere il suo assessore alla mobilità Renato Boraso e l’imprenditore Fabrizio Ormenese; ai domiciliari sette fra imprenditori e funzionari comunali, per altri sei è stata invece disposta l’interdizione per 12 mesi dai pubblici uffici. Spuntano le intercettazioni telefoniche, Brugnaro aveva messo in guardia Boraso. "Tu non mi ascolti, te lo posso dire? Tu non mi ascolti". Era il 17 marzo 2023 e - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - Brugnaro stava incontrando il suo assessore alla Mobilità Renato Boraso, un appuntamento infuocato, nella Smart control room del Tronchetto, diventata la vera sede operativa dell’amministrazione.

Nel telefono di Boraso un anno prima era stato installato un trojan. Brugnaro sbotta: "Tu non mi ascolti. Non hai capito, tu non capisci un c... Mi stanno domandando anche a me che tu domandi soldi. Tu non ti rendi conto rischi troppo... tu non mi stai ascoltando". Al che l’assessore ribatte: "Io? Ma ho capito...". E Brugnaro - prosegue Il Corriere che riporta le intercettazioni agli atti - insiste: "Eh insomma! Pure di ste robe qua di... non ci crederai... dicono a me "mi domanda soldi" (...). Però ti dico... se io ti dico di stare attento ti devi controllare, ci sono diversi discorsi che stanno male...". E Boraso, ancora: "Cambio anche il telefono". Ma Brugnaro tira dritto: "Ma non è il telefono... ti hanno messo gli occhi addosso, sta attento a ste robe qua. Devi estirparla".