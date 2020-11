Influenza,11 milioni di italiani già vaccinati

Oltre 11 milioni di persone si sono già vaccinate contro l'influenza grazie alla rete dei medici di famiglia. Ma nelle farmacie la situazione resta critica: secondo Federfarma, riporta Ansa, è necessario un acquisto di dosi dall'estero per cercare di supplire alle prenotazioni. I medici hanno completato più della metà della quota stabilita dal piano vaccinale (che si attesta a 18 milioni di dosi) e continuano a ricevere richieste da parte dei loro assistiti. In media, in questa prima fase, secondo quanto emerge dai dati del Centro studi della Fimmg, la Federazione italiana dei medici di famiglia, ogni medico ha somministrato 242 dosi ad altrettanti pazienti.

Spiega Tommasa Maio, responsabile dell'area vaccini della Fimmg, che per primi a partire con la campagna vaccinale, nella prima decade di ottobre, sono state le Regioni Campania, Lazio, Liguria, Sardegna e Sicilia e la Provincia autonoma di Trento. Buona parte delle altre Regioni hanno avviato la loro campagna tra la seconda e la terza settimana di ottobre. Il Piemonte, per ultima, ha iniziato il 26. "A oggi le dosi che sono state consegnate ai medici sono state quasi tutte somministrate", dice Maio. "I medici di famiglia hanno lavorato moltissimo e hanno esigenza di avere le altre - aggiunge - Non solo ne hanno diritto ma hanno bisogno di averle perché ci sono pazienti che pressano per essere vaccinati".

Nelle farmacie la situazione, secondo Federfarma, è "a macchia di leopardo" e resta critica in diverse Regioni italiane. Nel Lazio, in Emilia-Romagna e in Liguria è possibile trovare l'anti-influenzale in farmacia. Alle altre Regioni il segretario della Federazione dei farmacisti, Roberto Tobia, chiede di adempiere "secondo quanto previsto dalla Conferenza Stato-Regioni", che assegnava loro la quota dell'1,5% del totale delle dosi del piano vaccinale e di valutare, insieme al ministero e all'Aifa, "la possibilita' di importare le dosi dall'estero". "La quantità che noi pensavamo di avere in farmacia era intorno alle 2 milioni di dosi, visto che lo scorso anno ne erano state dispensate 900 mila - aggiunge il segretario di Federfarma - La promessa dell'1,5% riesce a coprire circa 250 mila dosi. Le farmacie sono tempestate di richieste e prenotazioni di clienti".