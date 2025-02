Intossicazione alimentare in una Rsa: due morti e diversi ospiti con malori

Intossicazione alimentare, il giallo della cena e i malori: due morti

Gli investigatori stanno cercando di indagare sulle cause dell'intossicazione alimentare che ha portato alla morte di due anziani in una Rsa di Firenze e al trasporto d'urgenza di altri ospiti della struttura al pronto soccorso. Tutto è accaduto lunedì sera dopo cena. Diversi anziani hanno accusato malori e sintomi intestinali di varia gravità dopo aver mangiato. Gli episodi, la cui natura resta tuta da indagare, si sono verificati in una casa di cura di Settignano. I casi più gravi, cinque persone in tutto, sono stati trasportati negli ospedali fiorentini di Careggi e Santa Maria Nuova.

Per due di loro, arrivati in pronto soccorso in codice rosso, purtroppo però non c’è stato nulla da fare e sono morti poche ore dopo il ricovero nonostante gli sforzi dei medici. Si tratta di due anziani di 88 e 89 anni. Rimangono ricoverati in condizioni serie altri due anziani che si erano sentiti male sempre dopo la stessa cena di lunedì. Gli inquirenti ora cercheranno di capire cosa ha provocato questa intossicazione e se ci siano state eventuali responsabilità.