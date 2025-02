Delitto Pierina, il confronto all'americana inguaia Dassilva: l'incidente probatorio da "set"

Omicidio Pierina, il quartiere diventa il "set" per un confronto all'americana

Resta un giallo la morte di Pierina Paganelli, la donna trovata senza vita nella sua casa di Rimini il 3 ottobre del 2023, uccisa a coltellate. Per questo omicidio è in carcere dallo scorso luglio Louis Dassilva, 35enne senegalese, vicino di casa di Pierina. Per lui adesso arrivano nuovi indizi che aggraverebbero la sua posizione, sono stati comunicati infatti gli esiti dell'incidente probatorio, anche se i dati non sono ancora ufficiali e bisognerà attendere l'udienza del 28 aprile per avere la certezza su questo punto, dopo l'esito della perizia. Ma quello che si sa - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - è che l’incidente probatorio avrebbe avvalorato l’impianto della Procura, confermando le accuse a carico dell’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Nel quartiere dove viveva Pierina è andato in scena un confronto all'americana.

Martedì, per un intero pomeriggio, nell’ormai famoso condominio di via del Ciclamino a Rimini, - prosegue Il Corriere - è stato allestito un set cinematografico per una prova all’americana. Sotto l’occhio delle telecamere hanno sfilato Louis Dassilva e un altro residente del condominio. In analoghe condizioni di visuale, luce e camminata i periti sono stati chiamati a verificare chi dei due soggetti è sovrapponibile a «ignoto 1» che viene inquadrato dalla "cam 3", la telecamera di una farmacia che alle 22.17 del 3 ottobre 2023 riprende un uomo che, a passo svelto, si avvia verso l’ingresso del condominio. Si tratta della prova regina in mano all’accusa che ha portato all’arresto di Dassilva, in carcere dallo scorso luglio. La simulazione avvalorerebbe la tesi dei pm ma i legali della Difesa restano dubbiosi: "Prima attendiamo l’esito della perizia".