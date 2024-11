Italiano arrestato in Russia con 170 grammi di hashish. Ora rischia fino a 20 anni di carcere

Russia, arrestato italiano a frontiera con Lettonia: "Aveva 170 gr hashish"

Un cittadino italiano è stato arrestato in Russia perché trovato in possesso di "170 grammi di hashish". Lo ha riferito il canale Telegram del Servizio doganale della Russia, precisando che l'italiano avrebbe "30 anni" ed è stato fermato in sella a una motocicletta mentre entrava in Russia dalla Lettonia attraverso il valico di Ubylinka.

Secondo le dogane russe, le autorità sono state insospettite da un involucro che, dopo un test rapido, "ha evidenziato la presenza di una sostanza stupefacente. Il successivo esame ha confermato che le confezioni contenevano hashish". L'italiano, si legge su Telegram, rischia fino a 20 anni di carcere.