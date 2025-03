La festa della Donna alla Trattoria Lo Scalpellino

Nel cuore di Novate Mezzola alla Trattoria Lo Scalpellino il gusto incontra la tradizione con piatti tipici della cucina locale davvero in un'atmosfera piacevolegrazie alla gestione di Terry (Tere) e Marco chef che propone sia piatti di carne che di pesce,oltre a vari prodotti valtellinesifatti in casa, privilegiamo gli ingredienti provenienti dal territorio per valorizzare la gastronomia locale.Nelle foto sono rappresentati alcuni dei piatti che abbiamo avuto il piacere di degustare grazie all'invito della nostra cara amica Ileana.Bresaola chiavennasca,sciatt,taroz e salame,gnocchetti della valchiavenna accompagnati da vino locale.Una piacevole giornata nel territorio dove la tradizione è sinonimo di Made in ItalyServizio fotografico realizzato da Nick Zonna in collaborazione con Rosanna Turconi