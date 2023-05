“La mattina nel fango, la sera aiuto mia mamma”. Chi è Elena De Vincenzo, inviata Tg1

Elena De Vincenzo, ecco chi è l'inviata del Tg1

Inviata del Tg1, già corrispondente per la Vita in diretta. Ora eroina di e a Conselice, un paesino del Ravennate tra i più devastati dall’alluvione, che ancora oggi è prigioniero dell’acqua. Per tre giorni Elena De Vincenzo è stata allo stesso tempo testimone e protagonista delle operazioni di soccorso che si stanno succedendo in Emilia Romagna. "Conselice — racconta al Corriere della Sera — è il mio paese. Qui sono nata, qui sono cresciuta e qui ho ancora i miei affetti più cari. A cominciare da mia mamma che ha 72 anni".

Elena era stata mobilitata per seguire l’alluvione sin dal primo giorno, il 16 maggio; era stata prima a Cesena, Riccione, Faenza, ma non ancora a Conselice. E quando l’emergenza si è spostata nel suo paese si è trovata gestire i collegamenti in diretta con la prima rete Rai anche dalle stradine del paese in cui è nata e cresciuta.

"Quando è cominciato il maltempo ci sentivamo continuamente con mia madre — racconta—. Le dicevo di non sottovalutare la situazione e in caso di pericolo di salire ai piani alti. Lei prima ha cercato di sdrammatizzare, ma alla fine mi ha dato ascolto. Un po’ di panico l’ho avuto quando l’emergenza si è spostata proprio a Conselice e lei mi ha chiamato per dirmi che era andata via anche la luce. A quel punto, non sapendo quanto potesse durare questa situazione, le ho detto di spegnere il telefono per non consumare tutta la batteria. E ad intervalli regolari lo riaccendeva, ci sentivano, e mi raccontava come stava andando”.