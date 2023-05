Mattarella in Emilia Romagna, “governo non invitato”. Il Colle perde l’aplomb

Mattarella in Emilia Romagna nelle zone alluvionate, "nessun invito al governo". La replica del Quirinale: "Sempre benvenuto"

Questa volta il Quirinale ha scelto di precisare. Cosa insolita che difficilmente accade quando viene tirato in ballo. Perché il motto della presidenza della Repubblica è come quello della famiglia reale inglese: “Mai lamentarsi, mai dare spiegazioni”.

Tranne oggi, quando a seguito delle dichiarazione di Nello Musumeci, ministro della Protezione civile e delle politiche del mare, il Colle ha voluto mettere le cose in chiaro.

"Sono contento che anche il Presidente della Repubblica sia oggi sui luoghi alluvionati, come ha fatto tutto il governo e come ha fatto per due volte la presidente del Consiglio. Peccato che oggi non ci sia nessuno del governo a illustrare al Capo dello Stato le criticità, nessuno è stato invitato. Non fa niente, l'importante è arrivare ai risultati", le parole pronunciate dall'ex presidente della Regione Sicilia a Rainews24 che hanno creato il caso.

La replica arriva esattamente 49 minuti dopo ed è affidata a Giovanni Grasso, portavoce del capo dello Stato. "Il presidente della Repubblica – si legge - nelle visite nei territori italiani non impone la presenza di esponenti del governo. Essa, peraltro, è sempre gradita dal Presidente Mattarella. È così da sempre, dall'inizio del primo settennato".

E ancora: "Il Quirinale in occasioni del genere non ha mai fatto inviti. Ma se qualcuno vuol venire è benvenuto", la chiusura secca. Per una volta, anche il Colle più silenzioso e accorto di Roma, ha perso il suo tradizionale aplomb.