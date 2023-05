Alluvione, grande accoglienza per Mattarella: “Non sarete soli, siamo con voi"

Mattarella in Emilia Romagna, l'incontro con gli alluvionati tra l’entusiasmo generale e qualche polemica

"Tutta l'Italia vi è vicina e non sarete soli nella ricostruzione che deve essere veloce". Queste le parole del presidente Sergio Mattarella al suo arrivo a Forlì - come prima tappa istituzionale dopo quella “del cuore” a Modigliana - nel viaggio che lo vedrà toccare con mano la devastazione delle zone alluvionate in Emilia Romagna.

Il capo di Stato ha anche aggiunto: "Questa è una piazza che ha visto tanti momenti importanti e questo è un momento impegnativo e difficile. Ho visto quanto ci sia da riprendere con coraggio ed impegno e so che ce la farete perchè questa è la volontà di queste contrade. C'è l'esigenza che si rilanci. È un'esigenza nazionale e potete essere certi che ci sarà tutto l'appoggio costante" assicura alla popolazione il presidente della Republicca. "Questo è un momento impegnativo, difficile. Ho visto tante ferite del territorio. So bene quanto, per quanto riguarda molte abitazioni, molte aziende, le strade, sia da riprendere con coraggio e decisione per rilanciare la vita comune" ha precisato Mattarella.

Ad accoglierlo a Modigliana, prima tappa "del cuore" insieme a Forlì, un bagno di folla. Nel borgo devastato dalle frane, il Capo dello Stato ha percorso le vie danneggiate del centro storico guidato dal sindaco Jader Dardi. Durante il giro per le stradine del paese, Mattarella ha salutato i cittadini che gli hanno tributato applausi e ovazioni. Dopo, nella piazza Saffi a Forlì, il capo dello Stato è stato accolto da alcuni bambini che hanno intonato il celebre inno 'Romagna Mia'. Scolaresche con i cappellini colorati e sventolando bandierine tricolore, mostrano cartelli e disegni che hanno preparato per salutare il Capo dello Stato.

Non è mancata anche qualche polemica. "Sono contento che anche il Presidente della Repubblica sia oggi sui luoghi alluvionati, come ha fatto tutto il governo e come ha fatto per due volte la presidente del Consiglio. Peccato che oggi non ci sia nessuno del governo a illustrare al Capo dello Stato le criticità, nessuno è stato invitato. Non fa niente, l'importante è arrivare ai risultati". Così il ministro della Protezione civile e delle politiche del mare, Nello Musumeci, a Rainews24. Alla richiesta sul perchè di questa “assenza” però il ministro non ha saputo rispondere, abbozzando: "questo non lo so, non è stato invitato".

Le tappe del viaggio istituzionale del capo di Stato in Romagna