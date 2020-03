La Regina Elisabetta sbarca su Airbnb. Le sue case finiscono in affitto online

Anche la Regina Elisabetta cede all'online e si affida ad Airbnb per affittare dei lussuosi appartamenti in Scozia. Dopo una ristrutturazione durata due anni, gli "Abbey Strand Apartaments at Holyrood" sono pronti per essere affitati. Residenze risalenti al 1490 nei pressi del castello di Edinburgo. Naturalmente non sono per tutte le tasche, anzi, i prezzi di un monolocale o un appartamento oscillano dalle 200 alle 700 sterline al giorno. Ma nessun problema per la ricerca di affittuari, se ne occuperà il sito specializzati per affitti brevi Airbnb.