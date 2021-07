Lecce, auto sfonda vetrina di un bar in pieno giorno. VIDEO

Attimi di paura a Lecce dove questa mattina un'auto ha sfondato la vetrina de Il bar degli angeli. Il fatto è accaduto in pieno giorno in una strada trafficata: molti infatti si sono fermati a vedere cos'era successo e prestare soccorsi. Al volante dell'auto una donna che ha perso il controllo in fase di manovra per uscire dal parcheggio, sfondando letteralmente la vetrina del locale pubblico. Nessuno, per fortuna, sembra essere rimasto ferito, tanto che gli stessi proprietari del bar hanno postato su Facebook il video dell'accaduto sdrammatizzandoci su: "Quando venite a fare colazione da noi, ci raccomandiamo di parcheggiare fuori".