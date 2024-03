Lecce: donna uccisa a coltellate dal marito, ferita una vicina

Donna uccisa a coltellate dal marito in Salento

Questo pomeriggio, in un tragico episodio avvenuto nella periferia di Taurisano, in provincia di Lecce, una donna di 53 anni è stata uccisa dal proprio marito in seguito a una lite domestica.

L'uomo, secondo quanto scrive l'Ansa, avrebbe accoltellato la moglie all'interno della loro abitazione in via Corvaglia. Al momento, risulta che l'uomo sia già stato portato in commissariato dalle forze dell'ordine intervenute sulla scena.

La vittima, purtroppo, ha perso la vita a causa delle ferite inflitte. Il marito, a quanto pare, si è consegnato volontariamente in commissariato per confessare l'omicidio.

Nel corso dell'aggressione, anche una vicina di casa è rimasta ferita mentre cercava di difendere la vittima.