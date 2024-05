RUMMO è partner ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia

RUMMO annuncia la sponsorizzazione di uno dei tornei di tennis più storici e prestigiosi: gli Internazionali BNL d’Italia

Pasta RUMMO, celebre marchio di pasta italiana, ha annunciato con orgoglio la sua sponsorizzazione di uno dei tornei di tennis più storici e prestigiosi d'Italia: gli Internazionali BNL d'Italia, in programma dal 6 al 19 Maggio 2024. Questo torneo, che si tiene nel suggestivo scenario del Parco del Foro Italico, rappresenta il meglio del tennis internazionale in terra italiana, sia nel campo maschile che in quello femminile. L'evento è destinato a essere un'epica celebrazione del tennis, con oltre 200 match previsti durante le tre settimane di competizione. Con centinaia di campioni in azione e uno spazio migliorato grazie all'upgrade del 2023, il Foro Italico sarà il palcoscenico di un'intensa battaglia per la gloria sportiva.

La decisione di Pasta RUMMO di associarsi a questo evento non è casuale. Il brand sente una profonda affinità con lo spirito di competizione e l'eccellenza che caratterizzano gli Internazionali BNL d'Italia. "Ci rispecchiamo nella determinazione di tutti coloro che aspirano ad essere i 'migliori del mondo'", ha affermato Cosimo Rummo, amministratore delegato e quinta generazione di pastai.

Per RUMMO, la sfida continua nel perseguire l'eccellenza è una tematica universale. Sia che si tratti di sportivi di élite che si allenano per raggiungere la perfezione sul campo, sia che si tratti di artigiani che cercano di migliorare costantemente il loro prodotto, l'impegno e la dedizione sono la chiave del successo. "Ricordando che spesso, quelli con questa etica del lavoro, sono gli stessi che riescono ad entusiasmare sia gli intenditori che i seguaci occasionali con apparente facilità", ha aggiunto Rummo.

Durante il torneo, Pasta RUMMO delizierà gli spettatori e gli atleti con la sua autentica pasta italiana all'interno dell'esclusivo spazio LEA, nonché nel ristorante della Players Lounge. Questa partnership va oltre il semplice sponsorship; è un'iniziativa volta a condividere il gusto per l'eccellenza sia sul campo che a tavola. "Che vinca il miglior tennista e la migliore pasta", ha concluso Rummo con un sorriso. In occasione degli Internazionali BNL d'Italia, Pasta Rummo ha creato un packaging speciale in edizione limitata, disponibile esclusivamente durante l'evento. Un'opportunità unica per gli appassionati di tennis e gli amanti della pasta di assaporare entrambi i piaceri in un unico e indimenticabile momento.