Meteo weekend, caldo in aumento (ma non per tutti). Poi colpo di scena...

Dopo una fase molto instabile che ci accompagnerà a partire da Mercoledì 1 Maggio, nel prossimo weekend avremo a che fare con l'ennesimo colpo di scena di questa prima parte di Primavera, con conseguenze su molte delle nostre regioni tra Sabato 4 e Domenica 5 Maggio. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Nelle ultime settimane è completamente mancata una figura forte e stabile di alta pressione in grado di garantire una duratura stabilità atmosferica: per questo motivo le perturbazioni hanno trovato terreno fertile per le loro scorribande sull'Europa sud-occidentale, Italia compresa.

Una svolta è attesa tuttavia proprio in concomitanza con il primo fine settimana di Maggio grazie ad una pulsazione del promontorio anticiclonico sub-tropicale che si farà strada dall'interno del Nord Africa verso il bacino del Mediterraneo centro-occidentale.



Già da Sabato 4 Maggio spazio dunque ad un maggior soleggiamento da Nord a Sud con valori termici in media.Anticiclone africano in rinforzo verso l'Italia

Attenzione però, la presenza di un profondo ciclone, localizzato tra le Isole Britanniche e la Francia, influenzerà comunque parte dell'Italia pilotando una perturbazione a carattere temporalesco che interesserà le regioni settentrionali, specie i rilievi e le alte pianure, nel corso di Domenica 5 Maggio.



Altrove l'anticiclone riuscirà a rafforzarsi ulteriormente, garantendo una maggiore stabilità atmosferica e, soprattutto, un piccolo aumento delle temperature specie sulle regioni del Centro.