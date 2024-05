Trenitalia lancia 'Ecopassenger': l'app per misurare le emissioni di CO2

Trenitalia presenta 'Ecopassenger': l'applicazione che permette di misurare le emissioni di CO2 di un viaggio in treno

Trenitalia, la società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, ha compiuto un passo importante nel settore dei trasporti introducendo "Ecopassenger" sui propri sistemi di vendita. Questa innovativa applicazione consentirà ai viaggiatori di confrontare i consumi energetici e le emissioni di CO2 di un viaggio in treno rispetto allo stesso percorso effettuato con altri mezzi di trasporto. Un'importante iniziativa che mira a fornire ai passeggeri una visione completa dell'impatto ambientale delle loro scelte di viaggio. Trenitalia si distingue come la prima impresa ferroviaria europea a rendere note le emissioni di CO2 dei propri viaggi attraverso il calcolatore ufficiale dell'UIC "Ecopassenger". Inizialmente, questa funzionalità sarà disponibile per i viaggi ad alta velocità a bordo delle Frecce, con l'obiettivo di estenderla a partire dal mese di maggio anche ai biglietti dei treni regionali e Intercity.

“La sostenibilità è un driver strategico per Trenitalia e l’integrazione di 'Ecopassenger' con i nostri sistemi di vendita contribuirà a rendere ancora più completa l’esperienza di viaggio. Grazie a questa nuova funzionalità, infatti, ogni passeggero avrà piena consapevolezza dell’impatto ambientale del viaggio in treno e dei benefici per l’ambiente rispetto allo stesso tragitto effettuato con altri mezzi”, ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

L'attenzione all'ambiente è una delle principali variabili che guida la scelta del vettore per molti viaggiatori. Secondo una recente indagine SWG commissionata da Trenitalia, l'86% dei viaggiatori sceglie il treno proprio per il suo minor impatto ambientale. Ma le implicazioni positive di Ecopassenger non si limitano ai singoli passeggeri. Grazie alla raccolta e alla storicizzazione dei dati relativi ai viaggi aziendali, questa integrazione offrirà alle imprese informazioni preziose sul risparmio di CO2 derivante dall'uso del treno rispetto ad altri mezzi di trasporto.

Ecopassenger, sviluppato dall'UIC (Union Internationale des Chemins de fer), è stato soggetto a rigorose verifiche da parte di istituti e agenzie internazionali quali l'Istituto per la Ricerca sull'Energia e sull'Ambiente di Heidelberg, l'Agenzia Europea per l'Ambiente e la Commissione Europea. In Italia, la metodologia è stata approvata anche dall'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA).