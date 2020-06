Lecco, uccide 2 figli e si suicida. Alla moglie scrive: "Non li vedrai più"

Tragedia in provincia di Lecco, in Valsassina, dove un padre ha ucciso i due figli piccoli per poi suicidarsi. Il fatto e' avvenuto questa mattina a Margno, in alta Valle, in una abitazione di vacanza nei pressi della funivia che porta al Pian delle Betulle. Il padre avrebbe ucciso nel sonno i due ragazzini, gemelli di 12 anni, per poi mandare un messaggio alla moglie che si trovava nella casa di Gorgonzola, nel Milanese, dove la famiglia risiede abitualmente. La donna ha avvertito le forze dell'ordine e si e' precipitata sul posto, ma per i bimbi non c'era piu' nulla da fare. L'uomo nel frattempo era fuggito ed e' stato trovato cadavere poco distante, forse essendosi gettato da un ponte. Alla base del gesto sarebbe la difficile separazione in corso tra i coniugi.

Padre uccide figli: messaggio a moglie, non li vedrai piu'

Prima di ammazzare i due figli gemelli di 12 anni, ha inviato un messaggio (non e' chiaro se via mail o cellulare) alla moglie scrivendole che non li avrebbe piu' rivisti. E' stata questa, stando alle prime risultanze investigative, l'ultima comunicazione di Mario B., il 45enne che ha strangolato i figli e poi si e' gettato dal ponte di Cremia, nel lecchese, dove in passato diverse persone hanno deciso di togliersi la vita. Sul posto c'e' il pm Andrea Figoni, indagano i carabinieri di Lecco.