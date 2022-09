Livorno, sesso in strada. Sul motorino e dopo un litigio

La coppia focosa, forse ritrovata la lucidità, quando ha capito di non essere passata inosservata, a un certo punto si è allontanata



Scene di sesso in mezzo alla strada in via Buontalenti a Livorno la sera di mercoledì 14 settembre. A riprendere con il telefonino una coppia, probabilmente livornesi, intenti a fare sesso appoggiati a uno scooter nella centralissima strada, è stato un residente testimone della performance della coppia.

I due - si legge su www.iltelegrafolivorno.it - prima hanno attirato l’attenzione litigando animatamente in strada. Poi forse, dopo essersi calmati, dalla rabbia sono stati travolti dalla più sfrenata passione al punto di prodursi in una performance boccaccesca sulla pubblica via, tra le 23 e le 24. Il testimone hanno filmato tutto e ha allertato le forze dell’ordine perché intervenissero.

Tutto questo è accaduto sotto lo sguardo di altri testimoni: passanti che in quel momento si trovavano in via Buontalenti. La coppia focosa, forse ritrovata la lucidità, quando ha capito di non essere passata inosservata, a un certo punto si è allontanata facendo perdere le proprie tracce. Così all’arrivo delle forze dell’ordine i due si erano già dileguati.

Quello che è accaduto mercoledì sera è solo la punta dell’iceberg in una zona, quella del Buotalenti, dove al tramonto ogni notte accade di tutto: dallo spaccio di sostanze stupefacenti, alla prostituzione tra i banchi chiusi del mercato di via Buontalenti, passando per il disturbo alla quiete pubblica di chi bivacca sempre tra i banchi consumando alcolici fino a tarda notte.

Ogni mattina i titolari dei banchi (da anni) trovano i resti dei festini notturni e i residui organici post-baldoria. Tuttociò va a danno di sicurezza, igiene e decoro di via Buontalenti, per la quale di recente il sindaco Salvetti ha annunciato che "il Comune ha partecipato a un bando per finanziare la videosorveglianza".