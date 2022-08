Lui diventa donna e lei uomo e si sposano. Vogliono anche adottare un figlio

Emanuele e Maura e il loro amore più forte di tutto: la loro storia

Maura ed Emanuele potranno presto sposarsi. Il sogno della coppia sta per diventare realtà dopo tre anni complicatissimi dovuti a mille difficoltà. Questa è la storia - si legge sul Corriere della Sera - di Maura che è nata Mauro 40 anni fa e di Emanuele che è nato Adriana 35 anni fa. Nei mesi scorsi, maggio per lei e luglio per lui, sono arrivati i documenti nuovi che rettificano la loro identità di genere. Sognano di sposarsi, di adottare un figlio. Intanto si sentono già una famiglia a Recanati, dove vivono insieme. "Quando ho detto che volevo cambiare sesso, nel 2016, i miei l’hanno presa male", racconta Maura Nardi. "Poi l'assistenza di mio padre è stata fondamentale dopo che ho perso la vista nel 2001".

Emanuele - prosegue il Corriere - lo ha conosciuto tre anni fa, grazie al gruppo Facebook "Informa Trans Italia". "Il nostro percorso è la cosa che più ci accomuna: riusciamo a capirci. Ma abbiamo lo stesso modo di pensare in tante cose. Ci facciamo molte coccole, siamo una coppia tranquilla, facciamo tutto insieme, dalle pulizie al cucinare allo shopping. Perfino la doccia". Emanuele è arrivato in Italia dalla Romania quando aveva 18 anni. «La transizione lui l’ha iniziata nel 2011. Ci sono voluti tre anni, difficilissimi dal punto di vista psicologico. "Gli amici? Mi hanno abbandonata - spiega Maura - quelli che si sono intestarditi nel voler “capire”. Ma cosa c’era da capire?".