Mafia, arresti a Trapani: patto criminale tra boss Asaro e un ex deputato Pd

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani stanno eseguendo 4 misure cautelari e una interdittiva in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Palermo nei confronti degli affiliati alle famiglie mafiose di Castellammare del Golfo e Paceco, in provincia di Trapani.

Tra gli arrestati, il reggente, Mariano Asaro, detto il "dentista", già condannato per associazione mafiosa, e Carmelo Salerno, considerato il capomafia di Paceco, già detenuto a marzo 2019, quando fu arrestato nell'ambito dell'operazione denominata "Scrigno". I reati contestati sono quelli di associazione di tipo mafioso e fittizia intestazione di società, aggravati dal metodo mafioso.

Asaro - secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo - con l'ausilio di Salerno ed altri indagati creava una società intestata a prestanomi per la gestione di un ambulatorio odontoiatrico a Paceco. Poi, grazie all'intervento dell'ex deputato regionale Paolo Ruggirello, lo studio odontoiatrico doveva essere convenzionato con la mutua. Le indagini sono state coordinate dal procuratore capo Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Paolo Guido e dal sostituto Gianluca De Leo.

Arresti nel clan Asaro, coinvolto ex deputato regionale Pd Ruggirello

Ci sarebbe stato un patto tra il boss mafioso Mariano Asaro e l'ex deputato regionale Pd Paolo Ruggirello. È quanto emerge dall'inchiesta che all'alba di oggi ha portato all'operazione antimafia dei Carabinieri di Trapani che hanno arrestato, tra gli altri, il vecchio boss Mariano Asaro. Mentre per l'ex politico Ruggirello, che si trova ai domiciliari, è stato emesso un avviso di garanzia.

"Asaro poteva contare ancora su due figure molto importanti. Il capo mafia di Paceco, Carmelo Salerno, anch'egli arrestato, e l'ex deputato regionale Paolo Ruggirello al quale i Carabinieri hanno notificato l'informazione di garanzia", dicono gli inquirenti. "Quest'ultimo veniva incaricato, in seguito ad incontri riservati che Asaro riusciva ad organizzare grazie proprio a Salerno, di attivarsi con i vertici dell'Asp affinché l'ambulatorio di odontoiatria fosse convenzionato con il servizio sanitario".

"Insomma un sistema ben congegnato" che, come osserva il Gip nell'ordinanza di custodia cautelare, aveva permesso ad Asaro "di potere contare, in qualsiasi momento, sui suoi qualificati contatti, derivanti dall'appartenenza a Cosa nostra per avviare ogni attività fonte di guadagno, sì da penetrare massivamente e con straordinaria speditezza ed efficacia nel tessuto economico del contesto territoriale di riferimento".

"In questo progetto imprenditoriale ciascuno aveva un ruolo preciso che portò avanti con piena consapevolezza e volontà - dicono gli inquirenti - la cognata Occhipinti diede la propria disponibilità, in quanto soggetto incensurato, ad intestarsi fittiziamente la società, il dottore Lucido accettò di comparire quale direttore sanitario, svolgendo il contributo essenziale all'ottenimento delle autorizzazioni sanitarie ed al convenzionamento con la mutua, la Amato, moglie di Rocco Coppola, in quanto impiegata presso uno studio notarile, doveva provvedere a reperire e predisporre la documentazione necessaria e l'atto costitutivo della società, cosa che fece con solerzia- dicono ancora gli investigatori.

Salerno doveva provvedere ad aiutare l'indagato in ogni fase del progetto, dal reperimento dell'immobile a quello del medico, poi reperito invece da Coppola e ad ottenere il contributo del politico Paolo Ruggirello, per attivare l'iter burocratico all' ASP ed ottenere così le autorizzazioni necessarie e l'essenziale convenzionamento con la mutua, cosa che l'ex deputato regionale fece prospettando in un primo tempo che l'interessato allo studio era un suo "cugino".