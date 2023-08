Maltempo al Nord, frane tra Italia-Francia e Genova allagata. Addio all'estate

Maltempo al Nord, ecco le situazioni più delicate: confine con la Francia e Liguria. Gli aggiornamenti

Addio estate al Nord, temperature in picchiata e maltempo diffuso con piogge torrenziali e venti forti. A Bardonecchia ieri sera le forti perturbazioni che hanno interessato la Savoia francese hanno portato alla chiusura parziale dell’autostrada A43, direzione Sud e la sospensione del traffico ferroviario tra la Francia e l’Italia. Diversi automobilisti sono stati invece testimoni della frana al Comune di Freney, poco distante da Bardonecchia e dall’alta Valsusa, all’altezza della bretella di Saint-Michel-de-Maurienne. Un crollo, in due fasi che per fortuna non ha avuto conseguenze alcune sulle persone.

"La circolazione ferroviaria è interrotta tra la Francia e l’Italia all’altezza della Maurienne a tempo indeterminato" hanno annunciato poco prima della mezzanotte i servizi della prefettura. Trenitalia ha annunciato sui social i treni operativi fra Parigi e Milano via Lione per la giornata di lunedì. Analogo annullamento vale per le ferrovie francesi, SNCF.