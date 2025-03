Il maltempo massacra l'Italia, a Bologna situazione critica. Crolla un muro a Firenze, travolto un furgone

Maltempo, crolla un muro nel Fiorentino. Travolto un furgone, 2 feriti

A causa del maltempo a Calenzano, nel Fiorentino, è crollato il muro di contenimento del terreno su via Arrighetto da Settimello e proprio in quel momento, intorno alle 2 di questa mattina, transitava un furgone che è stato semisepolto dalla frana.

Ne dà notizia via social il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, spiegando che "per fortuna conducente e passeggero sono riusciti a uscire dal veicolo, riportando ferite leggere e solo tanta paura". Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale della Protezione civile del Comune di Calenzano.

"Ai feriti – scrive ancora il sindaco - va l'augurio di pronta guarigione dell'amministrazione. Questa volta è andata bene: le conseguenze però potevano essere ben peggiori. A questo punto dovrà essere sottoposto a verifica tutto il tratto, anche quello rimasto in piedi”.

Maltempo, sindaco di Bologna: "Fase critica, livelli fiumi crescono"

"Tutta la notte il Centro operativo comunale è rimasto aperto e ci sono le pattuglie della Polizia locale con i volontari che monitorano la situazione. Ora è il momento più critico perché il passaggio delle piogge su Bologna, in particolare sui crinali e sui colli, è più intenso". Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel suo aggiornamento sull'allerta maltempo in città e provincia. "Si stanno effettivamente già vedendo innalzamenti dei livelli idrometrici dei torrenti e dei fiumi", segnala Lepore.

"Abbiamo evacuato già da ieri le strade e i civici indicati: piani terra, seminterrati e interrati", spiega il sindaco e, rivolgendosi a chi vive nelle zone a rischio, avverte: "Non scendete in questo momento in cantina e in garage". Ugualmente, "non frequentiamo i sottopassi che possono allagarsi", raccomanda Lepore.

"La collaborazione - conclude il primo cittadino - in questo momento è la cosa più importante". "Stamattina sta entrando su Bologna e sulla collina la precipitazione più intensa: i torrenti sono previsti in rapido innalzamento", avvisa intanto il Comune sui propri canali ufficiali e comunica alla popolazione che le pattuglie di Polizia locale e la Protezione civile sono già sui luoghi più critici. Per tutta la notte sono stati monitorati fiumi e torrenti. Ai cittadini si raccomanda anche di non recarsi in garage, cantine, parchi, questi ultimi chiusi con un'ordinanza insieme alle scuole, e di spostarsi solo se "indispensabile". E' consigliato stare lontano anche da ponti, fiumi e corsi d'acqua. Nell'area vige un'allerta rossa per tutta la giornata per rischio legato a piene e frane.

Maltempo, a Prato allagamenti: una frana isola Bagni di Lucca

Allagamenti e alberi caduti a Prato a causa del maltempo che sta interessando in queste ore tutta la Toscana, dove è in corso un'allerta arancione. In particolare, disagi alla circolazione in viale Galilei, all'altezza di ponte Datini, per la caduta di un grosso pino sulla carreggiata: è in corso l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere l'albero.

Allagata via del Leone a San Giorgio a Colonica: la strada è stata chiusa all’altezza di via del Salciolo perché non percorribile. Problemi su tutto il reticolo di strade tra Paperino, Castelnuovo e San Giorgio dove i fossi laterali sono al limite della tracimazione. Chiusure anche a Figline a causa di allagamenti e smottamenti. Chiusa precauzionalmente via di Cantagallo dalla rotonda con via VII Marzo alla rotonda con via Malcantone e Vignone. Nella notte è stata disposta la chiusura di via Valdingole e Fossetto dove il sottopasso ferroviario è stato allagato.

Nell’alta Toscana, una frana caduta sulla strada regionale 445 della Garfagnana tra Ponte di Calavorno e Ponte della Fegana che, sommata alla interruzione della strada statale 12 del Brennero per lavori, ha determinato il sostanziale isolamento di Bagni di Lucca. La situazione in mattinata è stata resa ancora più critica perché la strada comunale di Corsagna è congestionata e interessata da un incidente che è avvenuto tra due veicoli.

Chi da Bagni di Lucca deve dirigersi verso Barga o Castelnuovo di Garfagnana deve utilizzare la strada provinciale 56 e transitare dalle località Tereglio-Vitiana. Vietato il transito ai mezzi pesanti.

Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, informa che è stato chiesto ad Anas di riaprire la Ss 12 per il passaggio dei mezzi di soccorso (è in corso di valutazione l’eventualità di riaprire temporaneamente anche alla viabilità normale). A causa del maltempo si registrano ritardi sulla ferrovia Lucca-Aulla.

Maltempo, Toscana: scuole chiuse in molte città. Scatta l'allerta

Il maltempo torna a fare paura in Toscana. Oggi, in via precauzionale scuole chiuse a Firenze e in altre città della regione. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, attraverso i suoi profili social, fa sapere che un ulteriore peggioramento è atteso in mattinata e fino al pomeriggio, con piogge intense e persistenti lungo una linea che dalla provincia di Livorno si estenderà verso l’interno, interessando le province di Pistoia, Firenze, Prato, Arezzo e di nuovo Pistoia. Il sistema di Protezione civile regionale tiene sotto controllo la situazione dei fiumi.

Per quanto riguarda l'Arno è stato attivato il servizio di piena ed è al primo livello di guardia a Bagno a Ripoli, Firenze, Lastra a Signa e Montelupo con portata nell’ordine di 1000 metri cubi al secondo agli Uffizi, mentre a Empoli, Fucecchio, Pontedera e Pisa è sotto il primo livello.

La Sieve è al secondo livello a Dicomano e al primo livello a Rufina. L'Ombrone Pistoiese a Poggio a Caiano è al primo livello. La Pesa a Turbone al primo livello. Il Bisenzio a San Piero a Ponti al primo livello. Lamone a Marradi al primo livello. Ema al primo livello a Grassina. Egola a Fornacino al primo livello. Cecina a Steccaia al primo livello. Era al primo livello a Capannoli.