Maltempo, Orogel apre i suoi freezer: libri del '500 surgelati per salvarli

Maltempo Emilia Romagna, Orogel salva i libri di 500 anni fa aprendo i propri surgelatori

E' emergenza anche culturale nelle zone alluvionate: a Forli' l'acqua e il fango hanno invaso l'archivio comunale in zona Cava e il seminterrato del seminario diocesano, a San Benedetto. L'acqua ha divelto tutti gli scaffali e gli antichi tomi, in particolare nella struttura religiosa, sono finiti in acqua.

Si tratta di testi risalenti anche al 1500. L'unico rimedio per poterli salvare e' la loro immediata surgelazione: per questo decine di volontari hanno trasportato i libri nella vicina Cesena, dove l'azienda Orogel, colosso del settore agricolo che fortunatamente non ha riportato danni ai propri stabilimenti, ha messo a disposizione una cella frigo a -25 C.

"Lo facciamo gratuitamente per il bene della comunità", dice il presidente Orogel Bruno Piraccini. Si prevede che arrivino nelle prossime ore anche volumi da altri comuni come Sant'Agata sul Santerno e altri.