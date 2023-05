Emilia Romagna, nuova allerta maltempo. Tetano, distribuiti disinfettanti

Alluvione Emilia Romagna, i militari donano i disinfettanti contro il tetano

Una delegazione dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, unità produttiva dell'Agenzia Industrie Difesa, è andata nelle aree dell'Emilia Romagna colpite da maltempo e alluvioni per supportare le popolazioni locali con la consegna di presidi farmaceutici: sono state donate soluzioni disinfettanti e integratori alimentari salini inel Bolognese.

L’obiettivo è evitare in ogni modo che la popolazione colpita possa ammalarsi dopo l’allarme Oms a causa delle scarse condizioni igienico-sanitarie che vigono ormai nel territorio alluvionato per via dell’acqua putrida e stagnante. A ricevere il materiale di produzione del Farmaceutico Militare è stato il sindaco di Monterenzio. La soluzione disinfettante - spiega la l'Agenzia Industrie Difesa - rappresenterà un importante strumento per scongiurare rischi di tetano dettati dalle alluvioni.

Tetano, al via le vaccinazioni straordinarie a Forlì e a Cesena

Contestualmente, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena ha organizzato delle giornate straordinarie di vaccinazione antitetanica per adulti, rivolta in modo particolare alle persone che stanno svolgendo attività negli edifici alluvionati. L'invito ad accedere agli ambulatori straordinari è rivolto a coloro che non sono mai stati vaccinati per il tetano oppure hanno fatto l'ultima dose di richiamo da più di 10 anni.