Maltempo senza tregua, colpita la Sicilia: strade come fiumi nel catanese, auto trascinate via dall'acqua

Maltempo in Sicilia, bomba d'acqua nel catanese

Maltempo senza tregua: sono oltre 30 le richieste di soccorso a Torre Archirafi, frazione di Riposto, in provincia di Catania, dove le strade si sono trasformate in fiumi. Sotto una pioggia battente gli automezzi vengono trascinati dalla furia dell'acqua. Non vi è al momento notizia di dispersi. Ad Aci Sant'Antonio i pompieri hanno soccorso alcuni automobilisti bloccati nelle loro auto in via Aldo Moro, dove sono intervenuti per alcune persone rimaste dentro un supermercato completamente allagato. Ad Acireale una persona è stata soccorsa in un'abitazione allagata in via Rocco Chinnici.

Fiume esonda nel Catanese, persone soccorse da Vigili fuoco

I Vigili del fuoco stanno intervenendo con un mezzo anfibio ad Altarello, frazione di Riposto, nel Catanese, dove un fiume è esondato ed ha invaso il piano terra di un'abitazione: all'interno vi erano quattro persone, due delle quali disabili. Dalle 8 di stamane gli interventi per il maltempo dei pompieri del Comando di Catania in tutta la provincia sono stati 64. Tredici interventi riguardano il soccorso a persone, danni, servizi di assistenza, dissesti statici e recupero di autovetture e veicoli.