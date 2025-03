Maltempo in Toscana, passa la piena dell’Arno ma resta l’allerta rossa: "In 6 ore è caduta la pioggia di un mese"

Allerta rossa in Toscana, passa la piena dell'Arno a Firenze

Firenze si sveglia con un cielo coperto e una leggera pioggia, il peggio sembra essere passato. All’indomani dell’ondata di forte maltempo che ha imperversato sul capoluogo toscano e sui comuni limitrofi il livello dell’Arno è di 3.87m, in lenta discesa. Tutti gli altri affluenti sono scesi sotto i livelli di guardia e rientrati a livelli normali. Per la mattinata sono previsti possibili eventi di pioggia, non a carattere di temporale, con cumulati massimi di 30mm: 430 gli interventi svolti finora nelle province di Firenze, Prato, Pisa e Livorno per operazioni di soccorso, allagamenti, frane, dissesti statici e la messa in sicurezza di alberi pericolanti.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, alle 8.25, fa sapere che è transitato l’importante colmo di piena dell’Arno lungo tutta l’asta senza criticità. Nelle ore precedenti era transitato a Firenze, Ponte a Signa, Montelupo, Empoli, Fucecchio, Pontedera, San Giovanni alla Vena fino alla foce, Pisa. Per oggi a Firenze è prevista allerta rossa fino alle 14. Rimangono chiuse scuole di ogni ordine e grado. Chiusi anche parchi, giardini, cimiteri, mercati, aree verdi, biblioteche, impianti sportivi e musei. Annullati eventi culturali e sportivi. Aperti i ponti nel tratto empolese dell’Arno.

Le principali strade chiuse sono: la SS65 Bolognese tra Fontebuona e Novoli, la SR302 Faentina a Mulinaccio, la Statale 67 Tosco Romagnola da Pontassieve a Contea, la provinciale 72 Vecchia Pisana al Km 2 (Lastra a Signa). Ma ancora la provinciale 13 al km 12 (Vinci), la SP32 della Faggiola al km 3 (Firenzuola), la SP306 tra Marradi e Palazzuolo, la SP477 al Km16, SR302 tra Ronta e Biforco, la SP503 Passo del Giogo in loc. Omo Morto (Scarperia San Piero), la SP130 di Monte Morello al km 10. Sono anche interrotte le linee ferroviarie Firenze-Borgo S.L.-Faenza e Firenze-Borgo S.L.-Pontassieve. Al momento i collegamenti tra Mugello e Firenze sono possibili solo passando da Barberino di Mugello.

In 6 ore la pioggia che cade in un mese

"A Firenze nel mese di marzo solitamente abbiamo 70 millimetri di precipitazioni totali. Stavolta in pratica è come se in 6 ore fosse venuta giù l'acqua di un mese", ha spiegato Bernardo Gozzini del Consorzio Lamma, un ente fondato dalla regione Toscana specializzato in servizi di meteorologia e di climatologia. Ai 70 millimetri di pioggia di Firenze, sono corrisposti i 100 del Mugello, i 178 da record a Vaglia. "Ecco perché il bacino dell'Arno si è ingrossato. Colpa di due perturbazioni che si sono incrociate e concentrate sulla regione anche a causa del profilo delle montagne", ha argomentato l'esperto.

Maltempo, Giani: "tutta la notte ho seguito l'evoluzione dell'emergenza"

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, per tutta notte, "come ogni notte difficile", sono rimasto "sveglio per la mia terra" per seguire l'emergenza maltempo. "Insieme a voi, con tutte le donne e gli uomini che lottano senza sosta per la Toscana", ha scritto questa mattina Giani sui social.

Maltempo: decine di interventi dei vigili del fuoco in provincia di Firenze

I vigili del fuoco segnalano due recuperi effettuati dall'elicottero Drago 70 nel Mugello a Ponte a Vicchio, tramite verricello rispettivamente di un uomo sul tetto della vettura in corrispondenza del fiume Sieve e di due persone e un cane in località Gattaia nel comune di Vicchio da due abitazioni interessate da una frana.

Nel corso della giornata di venerdì i vigili del fuoco sono stati impegnati anche per diverse fughe di gas, incidenti stradali e incendi di quadri elettrici.

Nel tardo pomeriggio quando le precipitazioni hanno interessato la zona della Valdisieve, i vigili del fuoco del distaccamento di Pontassieve, mentre si stavano recando nel comune di Rufina in soccorso alla popolazione, hanno visto un uomo trascinato via dalla forza dell'acqua nel fiume Sieve. Sono riusciti ad effettuare il salvataggio, per poi affidarlo ai controlli di rito del personale sanitario.