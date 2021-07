Meteo, 45 gradi! Da paura. Ecco dove e quando

Nei prossimi giorni registreremo temperature sempre più roventi a causa di un vero e proprio super boom di caldo con valori termici che potrebbero anche toccare i 45°C su alcuni angoli del Paese.

Da quando l'anticiclone africano ha preso possesso delle latitudini più settentrionali rispetto a quelle di origine, le nostre estati sono spesso contrassegnate da pesanti ondate di caldo che portano a temperature sicuramente poco consone al nostro Paese. Una volta ci pensava l'anticiclone delle Azzorre a regalarci una stagione estiva comunque calda, ma senza questo tipo di eccessi che portano purtroppo ad un'atmosfera spesso pesante ed irrespirabile.Ed è proprio quanto accadrà nei prossimi giorni quando il colosso anticiclonico africano subirà un ulteriore sussulto avvolgendo tutto il Paese con il suo carico di incandescente stabilità. Le temperature infatti saranno destinate a schizzare verso valori davvero esagerati specialmente al Sud e sulle due Isole Maggiori.

Ma andiamo con ordine e vediamo più nel dettaglio dove si registreranno i picchi più elevati.Nonostante il caldo sarà già evidente con l'inizio della nuova settimana, fatta eccezione per il Nord interessato da una parentesi temporalesca, la fase più bollente si registrerà soprattutto a partire da giovedì 29 quando una crescita esponenziale dei termometri ci accompagnerà fino a tutto il weekend. Sarà in questo contesto temporale dove si raggiungeranno temperature massime di parecchi gradi sopra la media stagionale.

Tra le regioni più calde troveremo la Sardegna e la Sicilia. Nelle aree più interne la colonnina di mercurio schizzerà verso l'alto fino a toccare picchi prossimi ai 44/45°C. Punte elevatissime anche in Calabria, Basilicata e soprattutto in Puglia con valori anche qui ben superiori ai 41/42°C.Ma la forte calura, senza tuttavia raggiungere picchi così elevati, avvolgerà anche il resto del Paese. Al Centro-Nord saranno molte le località che saliranno verso i 36-38°C come Roma, Firenze e molti tratti dell'Emilia ed in città come Bologna, Ferrara e nelle aree interne del forlivese.Qualche grado in meno sul resto del Nord e come spesso avviene lungo i litorali di tutto il Paese dove le brezze marine riusciranno a contenere i bollenti spiriti dei termometri.

Insomma, prepariamoci all'ennesima ed intensa ondata di caldo africano che con tutta probabilità sarà pure di lunga durata in quanto i centri di calcolo internazionali vedrebbero i primi segnali di cambiamento solo verso la fine della prima settimana di Agosto. Ma di questo ovviamente vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.



