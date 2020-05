Meteo, grandine in arrivo e crollo delle temperature di 10°: dove e quando

Meteo, grandine in arrivo e crollo delle temperature di 10°

L’alta pressione presente sull’Italia sarà travolta da un vortice di bassa pressione proveniente dalle Baleari. Il tempo peggiorerà progressivamente, provocando in Sardegna, al Nord e in alcune regioni del Centro, in particolare Toscana, Umbria e Marche, forti temporali. Sono previste inoltre locali grandinate e le precipitazioni potranno essere particolarmente forti sull’Emilia Romagna, dando vita a nubifragi, soprattutto questa sera.

Meteo settimana: i temporali si spostano al Sud, le temperature crollano di 10°C

Domani il maltempo si sposterà verso il Sud. Sono previsti forti temporali su quasi tutte le regioni del Centro-sud, in particolare su Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. A causa di questi temporali, le temperature subiranno un crollo di 10°C.

Il tempo inizierà a migliorare nella giornata di giovedì. Il sole tornarà ad essere presente quasi in tutta Italia. Gli ultimi temporali interesseranno Puglia, Calabria e Basilicata.

Venerdì e sabato sole e clima caldo torneranno ad essere protagonisti delle giornate, soprattutto al Nord.