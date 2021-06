Miami, crollo dell’edificio a Surfside: "All'inizio pensavo fosse un tuono"

Proseguono i soccorsi dopo il crollo parziale dell’edificio Champlain Towers South, ubicato a Surfside, a nord di Miami Beach, in Florida, avvenuto giovedì mattina. Il collasso ha interessato un'ala del condomio di oltre 130 unità, 13 piani. Di questi è crollata circa la metà. "Non abbiamo trovato nessuno vivo durante le ricerche della giornata” ha dichiarato nelle scorse ore Daniella Levine Cava, la sindaca della contea di Miami-Dade, confermando il bilancio del crollo a 4 vittime e 159 dispersi. Un bilancio che è in divenire. Intanto vigili del fuoco, cani e squadre d'emergenza continuano a cercare fra le macerie. Un medico della squadra in mattinata ha dichiarato che "non si sentono più rumori sotto le macerie, a differenza di ieri".

Quello che è successo e le testimonianze degli astanti

Il crollo è avvenuto nel cuore della notte. Erano quasi le due. I residenti dei palazzi vicini sulle prime hanno pensato a un temporale, o anche a un terremoto. Alcuni sopravvissuti hanno detto di essere stati svegliati intorno all'1.30 del mattino da allarmi antincendio, detriti in caduta e tremori nel terreno. Fiorella Terenzi, professore associato alla Florida International University, che vive in un edificio vicino, il Champlain Towers East, ha raccontato di essersi svegliata all'inizio di giovedì con un forte rumore. Il suono, dice al NYTimes, "è stato come un grande tonfo all'improvviso". E la prima cosa "che ho pensato è che si trattasse di un tuono" ricorda. Quando lasciò l'edificio "la polvere era ovunque". "Ho potuto vedere metà dell'edificio delle Champlain Towers South sgretolarsi come un panino", ha aggiunto. Si tratta di un'area di Miami caratterizzata da una solida comunità ebraica e abitata anche da molte famiglie latinoamericane. Molti di loro sono tra i residenti dispersi. Daniella Levine Cava, quando lo scorso novembre è stata eletta, è diventata la prima donna e la prima ebrea a rivestire l'incarico.

La causa, manutenzione recente del condominio e studi

La causa rimane al momento sconosciuta. L'edificio, costruito nell'81, aveva lavori in corso sul tetto, ha fatto sapere il sindaco di Surfside, Charles Burkett, ma - ha aggiunto -non è ancora chiaro se questo sia stato un fattore nel crollo. L'edificio era in corso di riparazione per l'acciaio arrugginito e il calcestruzzo danneggiato, fa sapere Direktor, un avvocato coinvolto nel progetto. Ma non ha visto nulla che suggerisca che il crollo abbia qualcosa a che fare con i problemi identificati nella revisione ingegneristica, ha aggiunto, in quanto ogni edificio sul lungomare di quell'epoca presenterebbe un certo livello di corrosione e deterioramento del calcestruzzo.

Shimon Wdowinski, professore dell'Institute of Environment della Florida International University, ha detto alla Cnn di aver determinato in uno studio dello scorso anno che il condominio Champlain Towers South mostrava segni di affondamento negli anni '90. Un tasso di cedimento, nello specifico, di circa 2 millimetri all'anno dal 1993 al 1999, secondo il suo studio. Per Wdowinski questo affondamento da solo probabilmente non avrebbe causato il collasso del condominio ma sarebbe potuto essere – aveva detto - un fattore contribuente. "Se una parte dell'edificio si muove rispetto all'altra, ciò potrebbe causare qualche tensione e crepe".

Rumori dalle macerie

Jadallah, l'assistente capo dei vigili del fuoco di Miami-Dade, riportava di suoni provenienti da sotto le macerie. "Tutte le operazioni sono concentrate lì. I rumori arrivano da sotto il parcheggio garage dove abbiamo costantemente squadre di vigili del fuoco”, ha spiegato. Lì è stato scavato un passaggio sotterraneo per raggiungere le vittime, che si sta cercando di localizzare attraverso dispositivi sonar e telecamere di ricerca. Ma al momento sono stati avvertiti solo rumori.

Stato di emergenza

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha emesso un ordine esecutivo per fornire assistenza alle famiglie colpite. La dichiarazione dello stato di emergenza consentirà di deviare tutte le risorse necessarie nell'area, comprese le forze dell'ordine e altro personale di emergenza.

FEMA pronta ad aiutare

Il presidente Usa, Joe Biden, ha detto che le risorse federali, compresa l'assistenza dell'Agenzia federale per la gestione delle emergenze, sono "pronte ad intervenire" per rispondere al collasso.

Se hai un familiare disperso

Un centro di ricongiungimento familiare, situato al 9301 Collins Ave., è stato istituito per chiunque cerchi persone scomparse, ha detto il Dipartimento dei vigili del fuoco di Miami-Dade. I funzionari di emergenza chiedono alle persone di contattare il 305-614-1819 se hanno parenti dispersi che non sono stati contabilizzati.