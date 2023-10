Michele, la "mano bionica" è realtà. La raccolta fondi e il sogno realizzato

Michele, la "mano bionica" è realtà. "Poter sollevare un bicchiere è impagabile"

Michele potrà tornare alla sua vita normale, la "mano bionica" tanto desiderata dal 18enne di Maranello adesso è diventata realtà. "È il momento più bello della mia vita. Grazie alla generosità di tantissimi italiani che hanno aderito alla raccolta fondi su “gofoundme”, la "mia" Adam’s Hand, la mano mioelettrica prodotta in Salento mi permetterà di realizzare i miei progetti di vita". Michele racconta la sua toccante storia: "Dall’agosto del 2022 in cui ho scoperto la mano di BionIt Labs, c’è un prima e un dopo nella vita. Ho raggiunto l’azienda in Salento - dice il 18enne nato senza un arto - ed è stato magnifico poter provare per la prima volta la mano bionica. Non è stato semplice, ma l’emozione di poter sollevare un bicchiere o toccare con mano altri oggetti è stata impagabile".

"L’ostacolo successivo però - prosegue Michele al Quotidiano di Puglia - è stato il costo della protesi, circa 40mila, somma che solo in parte sarebbe coperta dal sistema sanitario nazionale. Michele e la sua famiglia non si sono persi d’animo, e in pochi giorni attivando una raccolta fondi sul portale GoFoundme, hanno raccolto oltre 27mila euro, ben oltre la soglia dei 20mila euro necessari per raggiungere il budget e realizzare il sogno. Michele è nato senza la mano destra, un deficit che ha condizionato la quotidianità del ragazzo in ogni piccolo gesto, ma la tecnologia sviluppata da una start-up salentina, la BionIt Labs di Soleto, ha cambiato ogni prospettiva. Adam’s Hand, una protesi mioelettrica di ultima generazione, la "mano bionica" ricercata in tutta Italia dal ragazzo 18enne è stata scovata dopo diverse ricerche proprio in Salento, terra d’origine del nonno.