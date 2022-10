Migranti, tratta di esseri umani: arrestato ed estradato in Italia latitante eritreo

Immigrazione clandestina: latitante da un anno, catturato

Fine della latitanza ed estradizione in Italia per un 35enne eritreo, Ghebremedhin Temesghen Ghebru, ritenuto trai capi di una organizzazione criminale transnazionale specializzata nella tratta di esseri umani. Lo straniero arrestato era ricercato da oltre un anno in campo internazionale con "red notice" per associazione a delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'uomo, informa la Polizia di Stato, era considerato tra i capi e promotori di una associazione a carattere transnazionale operante tra il Centro Africa (Eritrea, Etiopia, Sudan), i Paesi del Maghreb (soprattutto la Libia), l'Italia e il Nord Europa (Inghilterra, Danimarca, Olanda, Belgio e Germania), finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla commissione di altri gravi reati.

Secondo l'accusa, organizzava la rotta terreste dei migranti dai Paesi del Centro Africa verso la Libia, per poi proseguire il viaggio verso le coste del Mediterraneo con meta finale il Nord Europa. Ghebremedhin, detto Tenny o Temmy, e' stato arrestato all'aeroporto internazionale di Addis AbebaBole mentre cercava di imbarcarsi su un volo diretto in Australia con destinazione Adelaide