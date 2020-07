Migranti, in 70 sbarcano a Roccella Jonica. 28 di loro sono positivi al Covid

Si attende il secondo tampone per i 28 migranti positivi al primo tampone per il coronavirus sbarcati ieri a Roccella Jonica. In tutto erano in 70, tutti uomini pakistani, tra cui 20 minori non accompagnati. Tra i 26 positivi, tutti asintomatici, vi sono 5 minori.

Sono giunti a bordo un veliero fino a Roccela Jonica, dove è scattata la macchina dei soccorsi. Oltre al tampone per il Covid-19 sono stati trattati anche per la scabbia. Gli adulti sono stati suddivisi in due strutture ubicate ad Amantea e Bova mentre i minori sono stati ospitati in un albergo di Roccella Jonica.