Migranti, definitiva la condanna di Mimmo Lucano: 18 mesi per falso

Mimmo Lucano, Cassazione conferma condanna a un anno e mezzo

Confermata in Cassazione la condanna a un anno e mezzo per il parlamentare europeo di Avs e sindaco di Riace Mimmo Lucano per un singolo episodio di falso ma nessun appello bis, come invece chiesto in udienza dalla procura generale, in relazione all’utilizzabilità delle intercettazioni per l’ipotesi di truffa nel processo 'Xenia".

La Seconda sezione penale con la sentenza ha dichiarato dunque inammissibile il ricorso del Procuratore generale in relazione all’assoluzione di Lucano e di altri imputati per alcuni reati di truffa in danno dello Stato e ha rigettato lo stesso ricorso inerente alle assoluzioni per tutte le altre truffe e ai reati di falso, questi ultimi ascritti al solo Lucano. Ha rigettato inoltre il ricorso proposto dal sindaco di Riace in relazione alla condanna per un reato di falso e al trattamento sanzionatorio.

Nell’ottobre del 2023 la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva assolto da quasi tutti i reati Lucano riducendo la pena a un anno e sei mesi di reclusione con pena sospesa rispetto ai 13 anni e due mesi comminati in primo grado nel settembre 2021 dal Tribunale di Locri per i presunti illeciti nella gestione dell'accoglienza dei migranti a Riace.