Nella notte del 30 giugno, la Ocean Viking ha tratto in salvo altre 16 persone, come affermato da Sos Mediterranee in un tweet, con un’operazione di salvataggio coordinata dal Maltese Rescue Coordination Center.

I migranti si trovavano su "una barca in vetroresina in pericolo a 40 miglia a sud di Lampedusa" quando sono stati tratti in salvo dalla Ocean Viking, a bordo della quale, al momento, si trovano 180 sopravvissuti.