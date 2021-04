Migranti, nuova ondata di sbarchi a Lampedusa: 700 nell'hot spot

Una nuova ondata di sbarchi si e' registrata ieri a Lampedusa, dove sono approdati oltre 400 migranti nel giro di poche ore. Dopo un barcone con 215 profughi, tra cui nove donne, due minori e un neonato, sono giunti sull'isola altre tre imbarcazioni con 70, 57 e 88 persone. Tutti sono stati trasferiti nell'hot spot di contrada Imbriacola che in questo momento ospita quasi 700 migranti. Ieri ottanta minori sono stati trasferiti sulla terraferma con il traghetto di linea per Porto Empedocle e 202 adulti sulla nave Rapsody per il periodo di quarantena. Gli altri migranti che si trovano ancora nel Centro dovrebbero essere imbarcati nelle prossime su una nave quarantena se le condizioni del mare lo consentiranno. Nei giorni scorsi Lampedusa e' stata dichiarata zona rossa a causa dell'alto numero di casi Covid tra gli abitanti. "La situazione per ora regge - ha dichiarato il sindaco Toto' Martello - anche perche' i migranti sbarcati sull'isola non hanno alcun contatto con la popolazione e vengono trasferiti sulle navi quarantena".