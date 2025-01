Migranti, sbarcata in Albania la nave Cassiopea con 49 persone a bordo

Sbarcata in Albania la nave Cassiopea con 49 migranti a bordo

Il pattugliatore Cassiopea della Marina militare italiana, con a bordo 49 migranti soccorsi nel weekend nelle acque internazionali a sud di Lampedusa, è arrivato al porto di Shengjin, in Albania. Secondo quanto riportato dall'ANSA, la nave ha raggiunto il porto intorno alle 7.30.

Tra i migranti, in maggioranza bengalesi, ci sono anche egiziani, ivoriani e gambiani. Questi ultimi saranno sottoposti a procedure accelerate di frontiera, previste per chi proviene da Paesi considerati sicuri e non ha presentato documenti di identità.

Il Viminale, nelle ore precedenti, ha precisato che altri 53 migranti hanno spontaneamente presentato i propri passaporti per evitare il trasferimento. Questa circostanza, considerata di particolare rilievo, permette di attivare più rapidamente le procedure di verifica delle posizioni individuali, anche senza trattenimento, aumentando così le possibilità di rimpatrio per chi non ha diritto a rimanere nell'Unione Europea.