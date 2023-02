Milano, l’onorevole Michela Vittoria Brambilla in difesa di animali e ambiente

Milano, l’onorevole Michela Vittoria Brambilla in difesa degli animali e dell’ambiente

Si svolgerà domani pomeriggio, 4 febbraio, a Milano, l’iniziativa di solidarietà per la difesa degli animali e dell’ambiente, nata dalla collaborazione tra la Lega italiana, presieduta dall’Onorevole Michela Vittoria Brambilla e Lidl Italia, azienda leader della grande distribuzione, che ogni anno offre oltre 100mila pasti agli amici a quattro zampe meno fortunati.

L’iniziativa si terrà in via Trasimeno, a partire dalle 14. Per l’occasione, l’Onorevole Brambilla distribuirà sette tonnellate di crocchette per cani e gatti bisognosi. Un’iniziativa che, ancora una volta, rende merito alla conduttrice della trasmissione di rete 4 “Dalla parte degli animali” che da sempre lotta per difendere i diritti di animali e ambiente.