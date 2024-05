Minorca, un piccolo villaggio rischia di chiudere per "troppo turismo"

Binibeca Vell è diventato un fenomeno social ma ora è invasa dai turisti: "I flussi vanno regolamentati"

Arroccato su una piccola baia, il villaggio di Binibeca Vell sull'isola spagnola di Minorca è da tempo una calamita per i turisti che desiderano passeggiare lungo le sue stradine tortuose e strette, fiancheggiate da ville imbiancate a calce. Ma mentre la sua popolarità cresce sui social media, scatenando una corsa ai selfie scattati lungo le sue strade di ciottoli, i residenti minacciano di bloccare del tutto l'accesso al villaggio.

"Il problema non sono i turisti", ha detto Óscar Monge, a capo del gruppo che rappresenta i 195 proprietari di Binibeca Vell. Ha invece puntato il dito contro i funzionari che, a suo dire, hanno abbandonato i residenti alle prese con il rumore generato dalla costante sfilata di visitatori e con la spazzatura che si accumula quotidianamente. Quello di come affrontare un numero eccessivo di turisti è un dibattito che sta interessando tutta la Spagna, ma anche tutti i luoghi che negli ultimi anni sono stati presi d'assalto dal turismo di massa.

Con il moltiplicarsi delle menzioni di Binibeca Vell sui social media, il numero di visitatori è salito a circa 800.000 all'anno, la maggior parte dei quali arriva tra maggio e ottobre, ha dichiarato Monge. Quest'anno i residenti si aspettano un milione di visitatori, ha aggiunto. La minaccia di chiudere il complesso fa seguito ad anni di lamentele da parte dei residenti.

Il mese scorso, parlando con il sito web di notizie ElDiario.es, una residente ha sfogato la sua frustrazione per il comportamento dei turisti in visita al villaggio. "Sono entrati nelle case, si sono seduti sulle sedie, hanno preso le cose, si sono arrampicati sui muri, hanno fatto feste all'aperto per bere", ha detto. "Se non viene regolamentato, questo accadrà ogni estate". L'anno scorso i residenti hanno iniziato a dare un giro di vite, chiedendo ai turisti di visitarli solo in determinati orari. Questo mese il programma è stato rafforzato chiedendo ai turisti di fermarsi solo tra le 11.00 e le 20.00