Modena, nuova morte sul lavoro. Laila come Luana: incastrata nel macchinario

Nuova tragedia sul lavoro. Dopo Luana, è toccato a Laila perdere la vita a causa di un macchinario. La donna di 40 anni e' morta mentre lavorava in un'azienda a Camposanto, nel Modenese. La donna è rimasta incastrata in un macchinario per la fustellatura di scatole. Sul posto, alle 08.30 di questa mattina, sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. In corso accertamenti dei carabinieri per la ricostruzione della dinamica dell'incidente mortale.

Laila muore incastrata in una fustellatrice

Da chiarire la dinamica dell'incidente costato la vita alla lavoratrice 40enne, rimasta incastrata in una fustellatrice addetta al packaging per la pasticceria,ovvero alle confezioni per l'impacchettamento di dolci e torte. In corso accertamenti di ispettorato del lavoro, carabinieri e magistratura. Secondo fonti sindacali, trattandosi di una macchina in movimento, occorrera' verificare la correttezza delle procedure di sicurezza di accesso alla macchina; la donna era stata assunta da un paio di mesi, per un aumento della produzione in vista del periodo estivo. Lascia il compagno e una bimba di 4 anni.