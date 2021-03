Morte Losito, i pm sentono Barbara D'Urso. E' una persona informata sui fatti

La morte di Teodosio Losito è sempre di più avvolta nel mistero. Il produttore televisivo amico dei Vip è stato trovato morto l'8 gennaio 2019 nella sua casa di Roma con una sciarpa avvolta attorno al collo. Ma la pista del suicidio volontario scricchiola sempre di più dopo le tante testimonianze di chi lo conosceva bene. Per capire se qualcuno lo abbia spinto al gesto estremo, - si legge sul Corriere della Sera - come suggerito dalle confidenze dell’ex musa Adua Del Vesco, in diretta dal GF Vip, su un innominabile «Lucifero» che lo teneva soggiogato, i pm stanno indagando.

Si segue anche la pista legata ai debiti accumulati. Da cui Alberto Tarallo, - prosegue il Corriere - l’ex compagno e produttore delle fiction Mediaset, aveva cercato di salvarlo sborsando oltre 1 milione e 600 mila euro. Così almeno spiega lui, attraverso il suo avvocato, raccontando la sua verità sulla morte di Losito. O quel poco che può svelare, mentre aspetta la convocazione (da lui richiesta) del pm. Intanto, tra le tante personalità vip informate sui fatti, è stata chiamata anche Barbara D'Urso. La conduttrice di Canale 5 si aggiunge alla lunga lista.