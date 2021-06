Morte Losito, indagato il collega Alberto Tarallo per istigazione al suicidio

Sulla morte del produttore e sceneggiatore televisivo Teodosio Losito spunta il nome di un primo indagato: il produttore Alberto Tarallo, fondatore della scoietà di produzione Ares per la quale Losito ha sfornato numerose fiction per il piccolo schermo. Nell'indagine condotta dalla Procura di Roma, i magistrati di piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione di Tarallo.

L'accelerazione nel procedimento è coincisa anche con l'acquisizione avvenuta a Zagarolo, presso l'abitazione di Tarallo- in passato legato da una lunga amicizia con Losito- di materiale documentale nella sua disponibilità. Nell'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Carlo Villani, si procede per istigazione al suicidio e gira intorno alle dichiarazioni di due concorrenti del Grande Fratello che nel corso di una edizione del reality facendo riferimento alla morte di Losito tirarono in ballo l'esistenza di una presunta setta segreta.

Nelle scorse settimane a piazzale Clodio sono stati ascoltati numerosi attori e vip della scuderia Ares. L'ultima in ordine di convocazione è stata Manuela Arcuri il 22 maggio scorso sentita come persona informata sui fatti. L'attrice conosceva Losito e in passato ha lavorato con la casa di produzione. L'uomo fu trovato morto nella sua abitazione romana, nel gennaio del 2019.

Nel dialogo carpito nel corso del reality Grande Fratello i due concorrenti Adua Del Vesco e Massimiliano Morra avevano parlato della vicenda Losito sostenendo l'esistenza di una sorta di struttura segreta. Parole, espresse nel corso di un dialogo "notturno" al Gf, che hanno spinto i familiari a depositare un esposto ai magistrati chiedendo di fare chiarezza soprattutto alla luce del tragico gesto dello sceneggiatore autore di numerose fiction di successo.

Il pm, in un fitto calendario di audizioni, ha ascoltato nelle scorse settimane anche gli attori Gabriel Garko, Teresa De Sio e Nancy Brilli oltre alla conduttrice tv Barbara D'Urso che nel corso delle sue trasmissioni ha affrontato il cosiddetto Ares Gate. Al centro dei colloqui con gli inquirenti proprio il tipo di rapporto di lavoro che si era instaurato con la societa' di produzione. Nelle scorse settimane lo stesso Tarallo, tramite il suo avvocato, aveva chiesto di essere convocato dai pm per essere ascoltato. Un atto istruttorio che potrebbe avvenire nelle prossime settimane e al quale il produttore tv comparirà ora in veste di indagato.