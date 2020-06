Morto in monopattino a Bologna: è il primo in Italia. Da maggio 14 incidenti

Morto in monopattino, primo in Italia: 14 incidenti dal 17/5

Quello di Budrio (Bologna) e' il primo decesso in Italia di un un utilizzatore del monopattino elettrico. Lo conferma l'Asaps, Associazione amici sostenitori polizia stradale, che con il suo speciale 'Osservatorio' dedicato ha rilevato nel 2020 gia' 22 episodi che hanno visto il coinvolgimento di monopattini elettrici, equiparati alle biciclette dall'1 marzo scorso. E di questi, sono ben 14 incidenti rilevati solo tra il 17 maggio e oggi, nella cosiddetta fase 2 dell'emergenza Covid-19. "Negli ultimi giorni - ricorda l'Asaps - sono avvenuti incidenti a Roma, con una donna investita in piazza di Spagna, a Montegrotto Terme (Padova) con un monopattinista ubriaco alla guida e segnalato alla procura della Repubblica per guida in stato d'ebbrezza, ad Ivrea (Torino) per uno scontro contromano, a Leini (Torino) dove un ragazzino 11enne (la guida e' inibita agli under 14) e' stato investito, a Monza dove un 34enne e' caduto da solo procurandosi gravi ferite, a Parma dove un monopattino guidato da un 47enne e' stato investito sulle strisce, a Conselve (Padova) dove il coinvolto e' un campione juniores di ciclismo, a Bergamo il 24 maggio con un pirata della strada che ha travolto un 30enne alla guida di un monopattino e ancora ad Arco (Trento) dove un bimbo di 10 anni e' rimasto ferito dopo aver urtato una autovettura".



"Lo avevamo detto che la situazione di coloro che utilizzano questo nuovo veicolo poteva aggravarsi con l'aumento del traffico, e ben 14 incidenti in poche settimane ne sono la dimostrazione piu' lampante - afferma Giordano Biserni presidente Asaps - Il nostro Osservatorio appena nato dimostra che alla guida ci sono utenti non solo giovanissimi ma anche di mezza eta', che lo ritengono giustamente un mezzo utile per districarsi nel traffico, per il piacere di poter circolare anche nei centri storici ma anche per raggiungere i luoghi di lavoro dopo aver parcheggiato l'auto nei parcheggi di scambio Le regole del Codice della strada vanno osservate sempre, a maggior ragione a bordo di un mezzo che presenta anche delle difficolta' per le dimensioni delle ruote e per le strade spesso gia' impraticabili per altri utenti a due ruote. Occorrono messaggi chiari per chi usa questo veicolo - raccomanda Biserni - ma anche per chi lo incrocia sulle strade, perche' il monopattinista e' un altro utente debole, che - e lo dimostrano gli episodi di pirateria piuttosto che di mancate precedenze - va rispettato sulla carreggiata stradale".

Morto in monopattino: indagata conducente auto

E' indagata per omicidio stradale la conducente dell'auto, una donna di 40 anni, con cui si e' scontrato il monopattino elettrico su cui viaggiava, a Budrio (Bologna), il 60enne poi morto in seguito alle ferite riportate nell'incidente. Si tratta di un atto dovuto in attesa di svolgere tutte le verifiche del caso. Sulla dinamica - lo scontro e' avvenuto in una rotatoria - sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale di Budrio.